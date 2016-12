Sorpresi durante un colpo in un'area del demanio FS al Prenestino

Roma, 29 dic. (askanews) - A Roma i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Casilina hanno arrestato una banda di ladri di rame sorpresa subito dopo aver depredato numerosi attrezzi e bobine di "oro rosso" da un'area del demanio ferroviario in via Albona, al Prenestino. A finire in manette sono stati tre romeni e un bosniaco di età compresa tra i 30 e i 43 anni, alcuni dei quali con numerosi precedenti penali, tutti nella Capitale senza fissa dimora, che dovranno rispondere di furto aggravato. Una quinta componente della banda, una ragazzina di origini slave di 12 anni, è stata segnalata al Tribunale dei Minori.

I ladri sono stati visti "all'opera" da un cittadino che, intorno alle 22 di ieri, ha notato il sospetto passamano di attrezzi e bobine di rame dall'area delle FF.SS. al furgone dei 5 nomadi e ha allertato il "112". I carabinieri si sono subito avvicinati al punto segnalato ma nel frattempo la banda si era allontanata con il bottino.

