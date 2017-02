Roma, Polstrada: incidente con 4 morti richiama fenomeno weekend

Roma, 5 feb. (askanews) - "Il tragico incidente stradale autonomo verificatosi alle 4 di questa mattina, sulla via Tiburtina nei pressi di Roma, nel quale hanno perso la vita quattro giovani d'età compresa tra i 18 e 19 anni, a bordo di una Mini Cooper il cui conducente ha perso il controllo del mezzo mentre effettuava un sorpasso, richiama l'attenzione sul fenomeno dell'incidentalità nei fine settimana nel nostro Paese". Lo scrive, in una nota, la Polizia di Stato - Servizio di Polizia Stradale. "Una prima analisi degli incidenti, rilevati dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri nei weekend del 2016, evidenzia - si legge nel comunicato - una diminuzione del fenomeno: le vittime mortali nei tre giorni del fine settimana sono state 832 con una diminuzione del 6,5% e 58 decessi in meno. Il dato è in linea con la riduzione dell'incidentalità complessiva che si registra nel 2016 rispetto al 2015. Lo scorso anno Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato complessivamente 1.547 incidenti mortali, con 1.665 persone decedute, mentre nel 2015 gli incidenti erao stati 1.627 con 1.752 vittime (87 vittime in meno con una riduzione del 5%)". (Segue)