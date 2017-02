Roma, 28 feb. (askanews) - A Roma "le forze dell'ordine si preparano a sgomberare la piazza" di Montecitorio dove si sta svolgendo il sit-in dei pescatori "qualora i promotori non siano in grado di riassumere il controllo dei manifestanti". E' l'avvertimento della Questura di Roma in una nota.

"Continuano in piazza Montecitorio - scrive la Questura - le intemperanze da parte dei manifestanti appartenenti a 'Marinerie d'Italia e d'Europa' con lancio di petardi e di razzi di segnalazione all'indirizzo delle forze dell'ordine. Tra i manifestanti, a causa degli scoppi, si registrano due feriti".

"Sono 4 le persone al momento identificate e che saranno deferite all'Autorità Giudiziaria per lo scoppio dei petardi in luogo pubblico".