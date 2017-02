Roma, 12 feb. (askanews) - E' di 23 persone il bilancio degli arrestati dalla Polizia di Stato in questo ultimo week end. Sono otto le persone finite in manette nell'ambito di una vasta operazione rivolta al contrasto dell'attività di spaccio di droga, che ha coinvolto diversi quartieri della capitale tra San Lorenzo Torre Angela e Torre Maura. L'attività di indagine condotta dagli agenti del reparto volanti e dei commissariati San Lorenzo, Casilino e Viminale ha portato al sequestro di cocaina, hashish e marijuana per un peso complessivo di 1,8 kg. e di oltre 5.000 euro in contanti.

Tra la Tuscolana e la Prenestina invece, a finire in manette, un romeno un nigeriano e un italiano che dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Pensava di essere al sicuro invece un romeno che nascondeva cocaina sugli alberi. I poliziotti però, dopo numerosi appostamenti lo hanno colto in flagranza ed arrestato a Ostia. E ancora in zona Borghesiana, è finito nei guai un senegalese di 48 anni, perquisito dagli agenti del commissariato Porta Maggiore durante un controllo, è stato trovato in possesso di eroina e marijuana.

Di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento ai beni dello Stato, dovrà rispondere K.S.T., 29 anni, italiano. Oltre ad aggredire gli avventori di un bar sulla Cassia si è scagliato sui poliziotti intervenuti, danneggiandone anche la volante. In zona Ponte Milvio invece, un marocchino di 30 anni, O.T., è stato arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. L'uomo viaggiava a bordo di una autovettura rubata con la quale ha anche speronato gli agenti del commissariato di zona. (Segue)