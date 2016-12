Roma, 27 dic. (askanews) - Soddisfazione dalle associazioni che rappresentano i diritti delle comunità Rom, Sinti e Camminanti a Roma per la Determinazione Dirigenziale del 21 dicembre 2016 con cui l'assessora ai servizi sociali della Giunta Raggi Laura Baldassarre ha disposto la sospensione in autotutela di due Bandi di gara, uno per l'affidamento dei servizi di gestione dei sei campi Rom già esistenti, l'altro per il reperimento di una nuova area attrezzata per soli rom, per un totale di quasi 8 milioni di euro. La Determinazione è stata firmata a pochi giorni dalla pubblicazione delle Osservazioni del Comitato Onu per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (Cerd) in cui l'Italia veniva ammonita ancora una volta per la politica dei campi sosta riservato alle popolazioni nomadi. Il provvedimento arriva a seguito della firma della Memoria di Giunta per l'adozione di un Piano di Lavoro cittadino denominato "Progetto Inclusione Rom" che scandisce le azioni dei primi sette mesi del 2017 con l'obiettivo di gettare le basi per la progressiva uscita delle comunità rom dalle baraccopoli romane. (Segue)