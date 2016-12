Roma, 28 dic. (askanews) - "Il ritorno in ATAC di Franco Middei, dirigente licenziato le scorso febbraio dall'ex dg Marco Rettighieri, avvia la stagione della restaurazione nell'azienda di trasporto pubblico della capitale. Manuel Fantasia premia il dirigente destituito assegnandogli l'incarico dell'ufficio acquisti. La stagione della trasparenza avviata nel corso della precedente legislatura viene così accantonata e tornano come avevamo avuto modo di denunciare nelle settimane scorse i vecchi dirigenti che hanno fatto sprofondare l'azienda in una situazione di gravissimo indebitamento". E' quanto dichiara in una nota la consigliera del PD Capitolino Ilaria Piccolo. Il management dell'Atac a cinque stelle della giunta Raggi, secondo Piccolo "sembra un clone molto simile a quella di 'parentopoli' conosciuta con Alemanno sindaco. A questo punto nasce il sospetto che invece del rilancio dell'azienda si voglia passare direttamente passi al 'de profundis' è legittimo"