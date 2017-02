Tavolo tecnico in questura, messe a punto misure per Lazio-Roma

Roma, 28 feb. (askanews) - Messe a punto le misure di sicurezza contenute nel piano varato dalla Questura capitolina per il derby calcistico Lazio-Roma, che prevede tra l'altro l'impegno di oltre mille agenti, mentre 770 saranno gli steward dedicati al controllo ed all'indirizzamento degli spettatori all'interno dello stadio.

Hanno partecipato al tavolo tecnico oltre alle forze di polizia, rappresentanti del Coni, delle due squadre, del Comune di Roma, Polizia Roma Capitale e i responsabili dell'Atac. Pervenuti anche gli auguri di buon lavoro del nuovo Questore Guido Marino, che ha voluto ribadire la linea di rigore nel segno della continuità con il passato, sottolineando il valore della legalità nell'ambito del percorso in atto, di ricostruzione dei valori di una sana partecipazione sportiva agli incontri di calcio, soprattutto quelli maggiormente sentiti dalla gente, come il derby.

Particolare attenzione degli addetti ai lavori - spiega una nota della Questura - è stata posta sul sistema di afflusso e deflusso degli spettatori, organizzati su due diverse direttrici. Area Ponte Milvio e Ponte Duca d'Aosta per i laziali, padroni di casa in questa gara, ed area Clodio - ponte della Musica per i romanisti. Nella circostanza è stato richiesto ad Atac un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico dedicato allo stadio, in modo da contenere il numero delle auto nell'area dell'Olimpico.

