Roma, 2 feb. (askanews) - Comincia intorno alle 14, e si trasforma in una seduta fiume l'interrogatorio di Virginia Raggi nella caserma di Polizia del Polo Tuscolano. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall'Olio dribblano i cronisti uscendo da Piazzale Clodio in bicicletta, ma le loro domande non riguardano più soltanto il presunto abuso d'ufficio e falso che la sindaca del M5S avrebbe commesso nominando il fratello del suo ex capo di Gabinetto Raffaele Marra, ancora agli arresti per corruzione, a capo del dipartimento Turismo. Da qualche giorno sarebbe, infatti, all'attenzione dei pm la notizia che l'attivista del M5S Salvatore Romeo, successivamente scelto da Raggi come capo del suo staff di sindaca, avrebbe indicato Raggi come beneficiaria di una sua polizza vita da circa 30mila euro. Dal 2013 in poi, per di più, Romeo avrebbe investito circa 100mila euro su una decina di polizze vita che avevano come beneficiari non solo parenti, ma anche anche attivisti di M5s. Romeo, lo stesso che fu fotografato con la Raggi sul tetto del Campidoglio a chiacchierare, secondo alcune indiscrezioni, al riparo da cimici e orecchie indiscrete, che cosa intendeva assicurarsi con quelle polizze? Era forse una strategia di lungo periodo quella costruita a colpi di benefici addirittura post-mortem?

L'Espresso e il Fatto lanciano queste domande online in contemporanea, quando Raggi è nel mezzo dell'interrogatorio. Nel M5S romano questo suona come l'ennesimo episodio della guerra dei dossier che mina la guida pentastellata del Campidoglio forse ancor da prima del suo stesso insediamento. Ieri, infatti, erano stati fatti circolare degli screenshot di una presunta chat interna che vedeva la sindaca, insieme al suo ex vicesindaco Daniele Frongia e a un gruppo di attuali consiglieri comunali e mini-sindaci, discutere sulla inadeguatezza dell'allora consigliere comunale M5S Marcello De Vito, sostenuto dalla parlamentare Robarta Lombardi, a correre come sindaco della Capitale. Oggi, alla pubblicazione del nuovo scoop, la poltrona della sindaca trema ancora più forte. Ma soprattutto si allentano ancora di più le maglie della squadra che fino ad oggi si è stretta, costi quel che costi De Vito compreso, intorno alla prima cittadina a protezione di quel progetto nazionale che vede il Campidoglio come trampolino per il M5S verso il Governo nazionale. (Segue)