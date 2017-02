Per agevolare la mobilità

Roma, 21 feb. (askanews) - A Roma domani, per lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore proclamato tra i lavoratori dell'Atac, i varchi delle Ztl diurne del Centro storico e di Trastevere non saranno attivi. L'accesso sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione è stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilità.