Roma, 10 feb. (askanews) - Sono 281mila euro: è la somma non generosa versata ad oggi dai romani al Comune di Roma per l'iniziativa "RomaAdottaAmatrice" lanciata dalla Giunta Raggi in solidarietà alle zone colpite dai terremoti. Erano 245mila a novembre. I dipendenti capitolini impegnati nella missione di protezione civile in Umbria, per di più, non sanno se il 20 febbraio rientreranno in ufficio per la fine del progetto, come previsto, o se saranno confermati. La ricognizione è avvenuta nell'ambito della seduta odierna della commissione Trasparenza presieduta dal consigliere Pd Marco Palumbo. La consigliera di Fdi Rachele Mussolini ha chiesto la convocazione della commissione perché "sul sito istituzionale del Comune, dopo la notizia del lancio dell'iniziativa, non troviamo più informazioni sullo sviluppo della raccolta, il saldo, i destinatari effettivi dei fondi, se eventualmente già erogati, e l'iniziativa di consultazione dei cittadini che si annunciava che sarebbe stata avviata a cura del Comune", ha spiegato la consigliera. Daniela De Angelis, intervenuta in commissione in rappresentanza del Gabinetto della sindaca promotore dell'iniziativa, ha spiegato che "la raccolta e ancora in corso e la cifra ammonta ad oggi a 281mila euro. Sul sito, purtroppo, non è stato più riportato l'aggiornamento delle iniziative e nell'Immediato si era pensato a una consultazione online rivolta ai cittadini di Roma, che al momento non è stata effettuata. Si è pensato a consultare i sindaci delle zone colpite, per identificare le loro necessità, e attribuire i fondi a più comuni dell'area. Dovrà essere messo a punto un provvedimento, immagino di Giunta, che definirà i criteri dell'assegnazione, ma al momento non c'è", ha sottolineato la funzionaria. Anche la Protezione civile comunale, intervenuta alla seduta, ha rilevato che "a fronte di un grande lavoro sia tecnico sia umanitario, dei dipendenti comunali, il nostro intervento è previsto finisca al 20 febbraio, e al momento non abbiamo notizia dell'esito o della eventuale conclusione di questa straordinaria esperienza che ci ha visto coinvolti con grande entusiasmo". "L'iniziativa è stata poco pubblicizzata, nel nome c'è Amatrice ma sembra che possano essere coinvolti anche altri Comuni, però non si sa nulla. Il Segretariato generale brancola nel buio e non sa nulla, aspettano una delibera di Giunta - è la valutazione sconsolata del presidente della commissione Palumbo -. Intanto il personale della Protezione civile e i volontari del Comune di Roma ci hanno detto che tra 15 giorni scade il mandato per operare sui territori dei quattro comuni umbri, loro hanno bisogno di tempo per organizzarsi e capire cosa fare ma dal Gabinetto non gli hanno fatto sapere ancora nulla", ha concluso.