Roma, 29 dic. (askanews) - "E' la prima volta, almeno che io sappia, nella storia del campidoglio che si votano delibere di una giunta precedente. Stiamo votando infatti delibere a firma Masini e Pucci quando il M5S ha tirato fuori l'argomento debiti fuori bilancio, ha detto che l'amministrazione di centrosinistra non aveva fatto nulla per porre rimedio ai debiti precedenti, ma questo li smentisce perché queste sono delibere che se non fosse andato via Marino sarebbero state votate". Lo ha detto il consigliere del Pd, Antongiulio Pelonzi, a margine della seduta dell'Assemblea Capitolina dedicata ai debiti fuori bilancio. "La giunta Raggi - ha aggiunto - ha il record di non aver approvato delibere, adesso in tre giorni ne portano a casa 150, salendo così in testa alla classifica, ma queste non valgono perché per almeno 100 devono ringraziare la giunta precedente". "La maggioranza che vota queste delibere - ha concluso - da atto del lavoro svolto da noi e di un non lavoro di questa giunta. E' una giunta che vota vota delibere dell'amministrazione precedente e che da atto che con Marino si stava rimediando ai debiti fuori bilancio e da atto di un non lavoro di questa giunta che è costretta a prendersi delibere vecchie per approvare delibere e spendere soldi del Mef".