Roma, 18 gen. (askanews) - "Ieri mattina, intorno alle 7.30, si è presentato presso il canile Muratella il nuovo vincitore di un bando votato al massacro indetto dal comune di Roma per la gestione della suddetta struttura. Un bando al ribasso che non considera in nessun modo il benessere degli animali ospitati e la salvaguardia dei 98 posti di lavoro. E' lo scandaloso epilogo della lunga, dolorosa ed estenuante battaglia portata avanti dal primo maggio dagli ex lavoratori del canile comunale di Roma Muratella. La scelta è stata contestata anche dal Tavolo Tutela Animali del Movimento 5 Stelle di Roma si dissocia con forza dalle decisioni della Sindaca Raggi e della sua giunta". Così il consigliere Pd Giulio Pelonzi sulla pagina Fb del Gruppo.

In pochi giorni, rileva Pelonzi "è il secondo caso in cui il Movimento 5 Stelle prende le distanze da Sindaco e Giunta, vedi la vicenda sullo Stadio della Roma. Una domanda è d'obbligo: posto che Virginia Raggi è per ora il Sindaco di tutti, ma è ancora il Sindaco dei 5 Stelle? Purtroppo come nelle peggiori tradizioni assistiamo ad un salto indietro nel tempo di almeno 20 anni. Il canile è stato dato in gestione ad una società privata che, dalla cifra stanziata già inadeguata per la gestione, dovrà anche trarne un profitto e tutto questo cozza con la salvaguardia del benessere animale. Come se non bastasse da quando il Comune non ha più rinnovato la convenzione con il vecchio gestore, dal primo maggio sono stati licenziati tutti i 98 lavoratori che da quel giorno fino ad oggi hanno continuato a gestire il canile senza stipendio e con l'unico scopo di aprire un dialogo con l'Amministrazione per una gestione più accettabile ed etica ma senza alcun risultato, infatti i responsabili capitolini hanno rifiutato qualsiasi dialogo. Questo bando vergognoso inoltre non prevede la presenza del punto di primo soccorso per i gatti, attualmente esistente, che fino ad oggi si è occupato di accogliere e curare i gatti liberi feriti e malati della Capitale. Gli animali ospitati quotidianamente dal canile Muratella sono sempre stati accuditi con rispetto e dignità grazie al lavoro di persone che se ne occupano da quasi vent'anni con esperienza e professionalità. Da ieri tutto questo è finito per l'ottusa cecità di questa Amministrazione.", conclude