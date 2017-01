Roma, 24 gen. (askanews) - "Raccogliamo l'appello avanzato dal Coordinamento delle associazioni e dei Consorzi di Autorecupero della periferia romana. Più volte abbiamo sollecitato in commissione Urbanistica l'avvio di un confronto relativo agli interventi di riqualificazione nelle periferie per il completamento di iter amministrativi già in fase avanzata di attuazione. Purtroppo dall'attuale giunta non abbiamo ancora registrato un interesse positivo a dialogare e a confrontarsi su questi temi. In particolare siamo dell'avviso che l'Assemblea Capitolina debba approvare in tempi brevi le osservazioni riguardanti le controdeduzioni alle osservazioni riguardanti i 17 'toponimi' già adottati dall'amministrazione e che si dia avvio all'iter per adottare quelli non ancora istruiti. Inoltre sollecitiamo l'approvazione delle opere di urbanizzazione già definite nelle conferenze di servizi svolte e il potenziamento dell'Ufficio del Condono edilizio per accelerare il rilascio delle concessioni in sanatoria". E' quanto dichiara in un post su Facebook il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "Il 2 febbraio come gruppo del Pd incontreremo le associazioni dei Consorzi di autorecupero, ma già da ora intendiamo sollecitiamo l'amministrazione capitolina a riaprire un dialogo costruttivo con le associazioni che da anni sono impegnati su temi cruciali delle periferie della Capitale", conclude.