Roma, Pelonzi(Pd): M5S appoggia nostra proposta beni confiscati

Roma, 1 feb. (askanews) - "Nei giorni scorsi abbiamo lanciato la proposta di regolamento di assegnazione dei beni sequestrati alla mafia, cosa che altre città italiane hanno già fatto. E' una misura che riteniamo necessaria per dire basta all'opacità della gestione attuale. Abbiamo anche predisposto nel corso della sessione di bilancio un ordine del giorno che incomprensibilmente non è stato ammesso alla discussione, e con il quale si chiedeva oltre al regolamento anche l'istituzione di un ufficio di scopo". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Antongiulio Pelonzi. "Riteniamo che un regolamento ad hoc per l'assegnazione e l'utilizzo dei beni confiscati insieme ad un ufficio di scopo con il coinvolgimento attivo dei municipi interessati possa rispondente efficacemente ai bisogni dei territori e delle persone più fragili - aggiunge Pelonzi -. Oggi apprendiamo con soddisfazione che anche il M5S è orientato in questa direzione. Siamo dell'avviso che riutilizzo per fini sociali o istituzionali dei beni confiscati deve, essere considerato in un'ottica di sviluppo comunitario in termini di occupazione, inclusione sociale, miglioramento della qualità della vita e della democrazia partecipativa. Su questi obiettivi siamo sempre pronti a confrontarci e a formulare le nostre proposte in un ottica di collaborazione istituzionale", conclude.