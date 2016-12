Roma, 23 dic. (askanews) - "Le dichiarazioni odierne dell'assessore Berdini riportate dai quotidiani sono una vera auto denuncia. Nel 'j'accuse' dell'assessore all'urbanistica si intravvedono una forte incapacità e insufficienza di governo e molte divisioni in giunta. Gli rammento che la difficile situazione di Roma era già nota a tutti e chi si candida a governare dovrebbe avere idee chiare sulle possibili soluzioni per risolvere i problemi. Soprattutto dovrebbe avere due elementi che nell'attuale compagine di maggioranza non si vedono: competenza e compattezza politica per portarle avanti. La giunta Raggi è partita senza idee e senza unità politica. La chiusura della crisi politica della giunta è un miraggio, e ' anche per questo che scappano gli sponsor per le iniziative di Roma Capitale. Mentre i problemi rimangono tutti in campo noi continuiamo a sentire la stessa giaculatoria fatta parole e buoni propositi al condizionale! Soprattutto, ed è ormai evidente anche ai romani,che le decisioni sono prese da persone che non sono in giunta e quelle persone non sembrano affatto di sinistra.A questo punto un consiglio a Berdini è d'obbligo:sia coerente e tragga da solo le conclusioni...." E' quanto dichiara in una nota il consigliere del PD capitolino Antongiulio Pelonzi.