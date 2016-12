In seduta bilancio ci spieghi come coprirà spese stadio

Roma, 30 dic. (askanews) - "Sono mesi che sentiamo parole spese, spesso in modo contraddittorio, sullo stadio e su altri argomenti delicati da parte dell'assessore Berdini". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. "Innanzitutto l'opposizione e la città vorrebbero sapere se l'assessore all'Urbanistica parla a titolo personale o per conto della giunta. La posizione del d, al contrario di quella della maggioranza, è nota e chiara da tempo: ok allo stadio perché non prevede cubature residenziali e perché l'area non contiene precedenti carichi significativi. Da quanto possiamo comprendere invece il problema dell'assessore Berdini è soprattutto ideologico", sottolinea.