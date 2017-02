Roma, Pelonzi(Pd): Berdini avversario valore. Ci perde la città 

Roma, 14 feb. (askanews) - "A livello personale mi dispiace di aver perso un avversario di valore. D'altra parte l'uomo, coerente con le proprie idee, ha fatto bene a dimettersi visto quello che è emerso pubblicamente rispetto al suo giudizio sulla Raggi e il suo entourage. Purtroppo, in questo braccio di ferro ci perde la città. Non vedo l'ora di fare un convegno con lui sull'urbanistica a Roma". Così Antongiulio Pelonzi, responsabile per il gruppo Pd dell'Urbanistica.