Soddisfazione per stop a bilancio Marra & co-

Roma, 20 dic. (askanews) - Gli applausi scoppiati dai banchi del Pd dopo la notizia della bocciatura del bilancio capitolino da parte dell'organismo di controllo Oref "non erano certo di gioia! Attraverso le due pregiudiziali da noi presentate, attraverso gli interventi fatti, attraverso la i comunicati stampa, sono giorni che tentiamo di spiegare perfino suggerire al M5S che il bilancio così non va, a partire dalla previsione delle entrate straordinarie da condono. Peggio dell'incompetenza è la presunzione". Lo afferma in un "botta e risposta a distanza il consigliere capitolino Pd Antongiulio Pelonzi rispondendo al post del capogruppo pentastellato Paolo Ferrara che criticava le opposizioni per aver sottolineato la notizia con manifestazioni di soddisfazione.

In realtà, sostiene Pelonzi, gli applausi nascevano dalla costatazione che il M5S avesse fatto "orecchie da mercante di fronte ad una opposizione responsabile che ha presentato pochissimi emendamenti ed odg di proposta, un'opposizione che - sottolinea il consigliere Pd - nonostante gli illustri arresti, non ha bloccato il lavoro e non ha chiesto le dimissioni. Errare è umano, perseverare è diabolico - continua Pelonzi -. Il cerchio magico della Taggi conteneva persone già attenzionate dagli inquirenti, qualcuna persino già indagata. Mi chiedo: non hanno imparato nulla da Mafia capitale? Mentre i partiti che hanno avuto esponenti coinvolti hanno fatto un percorso di profonda analisi e preso misure per promuovere una classe dirigente diversa, questa giunta sceglie consapevole di circondarsi di collaboratori di dubbia provenienza. L'applauso dunque esprime la soddisfazione di aver fermato il bilancio di Marra & co. che avrebbe affondato definitivamente Roma", conclude l'esponente Pd.