Roma, 9 feb. (askanews) - "Già la convocazione era curiosa. Dal titolo, che chiamava in ballo la spiegazione da parte dell'assessore Paolo Berdini del piano esecutivo di gestione 2017 - 2019 M5S, sapeva tanto di tentativo di recupero d'immagine dopo le polemiche sulle sue dimissioni. Mi ero preparato lo zainetto da studente per contestare quest'utilizzo irrituale della commissione Urbanistica. Quando poi due ore fa ci è arrivata la sconvocazione commissione, l'abbiamo letta come un segnale che l'ora di Berdini fosse suonata. Magari mi sbaglio e domani mi smentirete, ma io la vedo così". Lo spiega all'Askanews il consigliere del Pd Antongiulio Pelonzi, interpellato sulla sconvocazione della commissione capitolina Urbanistica di cui fa parte, nella quale sarebbe stato audito l'assessore della Giunta Raggi Paolo Berdini.