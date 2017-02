Roma, 9 feb. (askanews) - "Chiediamo con urgenza la costituzione della Commissione Toponomastica. La Giunta Raggi non ha ancora provveduto alla creazione della commissione, e per questo ci sono cantieri che non possono aprire in mancanza della denominazione, opere che non possono compiersi in strade e piazze senza nome. Molti cittadini faranno causa all'amministrazione per questo, quindi invitiamo l'amministrazione a cinque stelle a provvedere al più presto, altrimenti ci riserviamo arri conseguenti". Così il consigliere capitolino Antongiulio Pelonzi, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea capitolina.