Roma, 10 feb. (askanews) - "Berdini commissariato da 'gruppo affiancamento'. Apprendiamo ipotesi ritiro dimissioni e affiancamento di personale di staff, ipotesi che se vera, sarebbe la ciliegina su una torta avvelenata per roma! Se c'è una cosa di cui l'assessore Berdini non ha bisogno è avere consigli professionali. Lo dico io che l'ho criticato quasi in ogni sua scelta (stadio, torri eur, caserme...)". Così il consigliere capitolino del Pd, Giulio Pelonzi.

"Per me non è mai stata in dubbio la preparazione professionale - spiega il consigliere, membro della commissione capitolina Urbanistica - tanto meno le qualità umane e la tensione ideale, l'uomo ha sempre avuto le idee chiare! Sono proprio quelle idee di sviluppo della città che non condivido alle quali mi oppongono in un confronto aspro ma sempre corretto, come si deve ad un avversario (non nemico!) di livello. Spero che Berdini non accetti di essere commissariato, sarebbe una caduta di stile", conclude Pelonzi.