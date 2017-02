Roma, 9 feb. (askanews) - "Siamo vicini ai manutentori del verde pubblico che rischiano di essere licenziati per la scadenza del loro contratto prevista per il 2 marzo. E' un progetto partito lo scorso aprile e che ha coinvolto 50 disoccupati nella cura del verde di ville storiche, di parchi e di cento scuole dall'avvio dell'anno scolastico. Un'iniziativa nata grazie alla precedente amministrazione sulla base della sperimentazione a Roma del modello milanese delle sentinelle antidegrado. L'idea è quella di creare nuove possibilità occupazionali e di reinserimento nel mondo del lavoro dando al contempo una risposta di presidio socio-ambientale nei territori e di manutenzione del verde pubblico. La Raggi fa due danni in un colpo solo, perché cancella un progetto nato per unire l'esigenza di trovare lavoro e reddito a favore di persone disoccupate e quella di intervenire per curare luoghi abbandonati al degrado. L'amministrazione a 5 Stelle ascolti la richiesta dei lavoratori e stanzi immediatamente i fondi necessari per la prosecuzione del servizio. A quanto apprendiamo, tra l'altro, nessuno si è presentato in Sala del Carroccio per incontrare i lavoratori, che ora stiamo lasciando il Campidoglio e da domani intraprenderanno altre iniziative di protesta". Lo dichiara in una nota Gianluca Peciola, esponente di Sinistra Italiana.