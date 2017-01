Roma, 26 gen. (askanews) - I consiglieri del Pd del VII Municipio attaccano in una nota l'annuncio pubblicato sul sito del Comune di Roma in cui la Giunta Raggi, con l'assessora al sociale e scuola Laura Baldassarre, annunciano l'introduzione di nuovi criteri qualitativi per l'affidamento delle mense nelle scuole comunali. I consiglieri, con la nota "invitano pertanto la sprovveduta e malinformata assessora Laura Baldassarre, a ritirare quanto affermato e riportato sul sito ufficiale del Comune di Roma perché falso". La Sindaca Raggi e tutta la sua Giunta, secondo i consiglieri "continuano a dire bugie e falsità a tutto campo!!! - si legge nella nota -. Sulla refezione scolastica proclamano meriti che non gli appartengono minimamente". Citando il post pubblicato sul sito del Comune rilevano, tra le "novità principali" annunciate "la previsione di livelli qualitativi elevati come l'uso di prodotti bio, la donazione delle derrate non consumate ad enti caritatevoli, l'inserimento della clausola sociale". (Segue)