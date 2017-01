Roma, 26 gen. (askanews) - "Sorpresi dalla decisione della maggioranza di astenersi sull'ordine del giorno sulla chiusura dei residence, che ne ha impedito di fatto l'approvazione. Il documento presentato dal Partito democratico alla proposta 23, collegata alla manovra di bilancio in discussione in Aula Giulio Cesare, impegnava il Sindaco a ritirare la delibera di Giunta del 9 dicembre sulla sospensione dei trasferimenti dai residence in chiusura. L'ordine del giorno intendeva, invece, procedere alla chiusura dei Caat con una politica a garanzie degli inquilini. Un'astensione inspiegabile quella dei consiglieri del M5S, alla luce di quanto hanno sempre detto in campagna elettorale e anche dell'annuncio dell'assessore Mazzillo oggi in Aula sull'arrivo di una delibera ad hoc". Così i consiglieri del gruppo Pd dell'assemblea Capitolina.