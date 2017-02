Roma, 9 feb. (askanews) - "Ritirata oggi la mozione in cui si chiedeva la sospensione all'abilitazione dell'impianto di telefonia mobile in via Andrea Doria, presentata dal gruppo PD, a seguito degli impegni presi dal presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco, che ha espresso la volontà di collaborare con l'opposizione al fine di emanare al più presto un'ordinanza per rimuovere l'antenna. Abbiamo deciso di ritirare il nostro atto, dopo l'impegno preso dal presidente Diaco per arrivare a un'ordinanza della sindaca sulla rimozione dell'antenna su un edificio adiacente la scuola Cairoli e il liceo Tacito. L'atto della Sindaca predisporrebbe l'annullamento del titolo abilitativo e l'abbattimento dell'antenna di telefonia". Così i consiglieri dem dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio e Antongiulio Pelonzi.