Roma, 20 dic. (askanews) - "Scopriremo quali sono le motivazioni, alla prima prova dei fatti, il primo bilancio della Giunta Raggi viene bocciato dall'organismo contabile e le nostre pregiudiziali giudicate ostruzionismo si sono rilevate fondate: non sono capaci e hanno anche protervia". Così il consigliere Pd Antongiulio Pelonzi, convocando la sospensione dei lavori del Consiglio comunale di Roma. Il Pd capitolino rivendica a margine della seduta di esame del bilancio previsionale 2017-19 di aver sollevato rilievi fondati alla manovra Raggi. "Meno male che la sindaca aveva detto ritrovata unità di giunta viaggiamo a gonfie vele - aggiunge Pelonzi -, non passano neanche tre ore e la nave rischia di affondare". "Questo parere non favorevole - gli fa eco la ex presidente d'aula capitolina Pd Valeria Baglio - conferma quello che noi abbiamo già denunciato nelle nostre dichiarazioni e cioè che non c'era una visione della città e che c'erano cose che non tornavamo dal punto di vista tecnico, come ad esempio di dup, avevano fondatezza. Questo è il primo appuntamento importante per loro e per la citta' e viene miseramente fallito", conclude.