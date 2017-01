Roma, 19 gen. (askanews) - "Abbiamo chiesto e ottenuto di rinviare la votazione del parere della Commissione Bilancio sul maxi-emendamento di Giunta e sul DUP, oltre 500 pagine di documenti arrivati ai consiglieri solo poche ore fa, e avere così il tempo necessario per studiare e approfondire. In Commissione oggi abbiamo ascoltato le relazioni dei tecnici dell'assessorato. Inoltre, dalle prime dichiarazioni fatte dall'assessore in una conferenza stampa apprendiamo anche che sono stati fatti tagli per 4,5 milioni di euro alla cosiddetta "casta" - termine con cui ormai si autodefiniscono, dal momento che governano la città - che però in realtà non sono più di 4,2 in tre anni e che riguardano la voce di spesa corrente "Trasferimenti a famiglie" del Gabinetto della Sindaca che venivano usati in caso di emergenze o eventi particolari". Così i consiglieri dem Michela Di Biase, Valeria Baglio e Orlando Corsetti, del gruppo Pd dell'Assemblea Capitolina. Inoltre, continuano "abbiamo appreso che nell'ultima versione sono stati inseriti fondi per l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, che hanno quindi deciso di mettere alla prova nel 2017 per deciderne solo dopo il destino. Ora leggeremo con attenzione i documenti per capire se c'è rispondenza con quanto richiesto dall'Oref e solo dopo valuteremo complessivamente il lavoro fatto. Quello che ci preme capire è quanto e come le modifiche apportate incidano sul bilancio e riescano a fornire risposte alla città", concludono.