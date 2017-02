Roma, 28 feb. (askanews) - "Approvata all'unanimità in Assemblea Capitolina la mozione del Partito Democratico che invita l'Amministrazione a reperire i fondi necessari per il servizio di trasporto dei bambini dal carcere di Rebibbia ai Nidi municipali". Così in una nota i consiglieri del Partito Democratico in Assemblea Capitolina. Il documento era stato presentato dopo aver appreso della notizia di interruzione del servizio che garantisce ai bimbi, figli di detenute del carcere romano, di frequentare i Nidi del territorio. "Riteniamo che Sindaca e assessori competenti debbano impegnarsi al massimo perché ai figli delle detenute venga garantito un diritto fondamentale dell'infanzia", conclude.