Roma, 28 feb. (askanews) - "Respinta in Aula Giulio Cesare la mozione presentata dal Partito Democratico per la tutela e la valorizzazione del sistema integrato dei Nidi, in previsione del bando che dovrà essere pubblicato a breve per l'iscrizione dei più piccoli. Nel documento chiedevamo alla maggioranza di garantire i bisogni delle bambine e dei bambini, e delle loro famiglie, ad avere accesso alla rete integrata dei Nidi, a mantenere i criteri di armonizzazione finora seguiti dall'Amministrazione, in attesa di uno studio approfondito Municipio per Municipio, e quartiere per quartiere, sulle criticità emerse che hanno portato oggi a una minore richiesta di questo importante servizio educativo". Così la consigliera Pd in Assemblea Capitolina Valeria Baglio.

"Solo dopo queste analisi chiedevamo di prevedere un nuovo percorso tra Nidi a gestione diretta e indiretta con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza e invogliare le famiglie a scegliere i Nidi gestiti da Roma Capitale - sottolinea -. Ma a fronte della bocciatura della mozione assistiamo ancora una volta alla fuga dalle responsabilità della maggioranza, che non dà certezze alle famiglie e ai lavoratori. Nessuna chiarezza sull'indirizzo da seguire per il nuovo bando che dovrà essere licenziato dalla Giunta venerdì neanche oggi in Consiglio".