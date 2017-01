Roma, 26 gen. (askanews) - Bocciato dalla maggioranza l'ordine del giorno del Partito Democratico sulla trasformazione urbanistica della ex Fiera di Roma. "Dopo la delibera di agosto 2016 con cui la maggioranza ha ridotto l'edificabilità nell'area, mettendo a rischio la tenuta di Investimenti SpA, e dopo la censura arrivata dal Tar che ha accolto l'istanza di Investimenti SpA, con questo documento chiedevamo di riattivare e perfezionare il percorso amministrativo, bloccato immotivatamente, per scongiurare il commissariamento di Roma Capitale nella definizione della delibera e far sì che l'Amministrazione mantenesse la totale pienezza della potestà urbanistica sulle decisione che riguardano la trasformazione di un quadrante strategico della città". Così i consiglieri del gruppo Pd dell'Assemblea capitolina.