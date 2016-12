Roma, 28 dic. (askanews) - "Scopriamo oggi con stupore che il lavoro fatto dalla maggioranza, per recuperare fondi statali e procedere al pagamento di debiti fuori bilancio, è ancora parziale e incompleto. L'apertura di credito del MEF, che ha messo a disposizione di Roma oltre 137 milioni di euro, ha trovato la maggioranza ancora impreparata. Ad oggi in Commissione e in Aula sono stati approvati atti per impegnare solo 13 milioni di euro. La città sta pagando ancora una volta errori fatti fino ad oggi dalla maggioranza Cinque Stelle, aggravati dai ritardi nel nominare un assessore al Bilancio e un capo della Ragioneria". Così in una nota il gruppo consiliare pd in Assemblea Capitolina. "Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un bilancio scritto male e per la prima volta bocciato dai revisori e a tanto tempo perso sulle nomine, eppure da oggi siamo in Aula senza atteggiamenti ostruzionistici e con grande senso di responsabilità per consentire alla città di non perdere fondi preziosi - continuano dal gruppo Pd -. Roma è in affanno su molti fronti, eppure continuiamo a vedere una maggioranza impegnata a reiterare errori su scelte strategiche e priorità. Così si rischia di affossare definitivamente una città che ha bisogno, invece, oggi più che mai di rinascere", concludono.