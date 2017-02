Roma, 18 feb. (askanews) - "Siamo scesi in piazza davanti a questo luogo simbolo di un'opportunità che rischia di andare persa senza un'azione incisiva da parte dell'amministrazione municipale. Da ormai due mesi dall'incendio occorso nel cantiere dell'Auditorium sembra che la situazione non rientri più tra le priorità degli amministratori municipali. Noi vogliamo un'altra musica. Auspichiamo che il nostro gesto possa rappresentare un utile stimolo per gli amministratori locali affinché' i cittadini del Municipio finalmente abbiano a disposizione in tempi ragionevoli un importante polo culturale e non un'opera incompiuta pronta a trasformarsi in un esempio di degrado. Continueremo a monitorare la situazione e a darne adeguata comunicazione ai cittadini del Municipio XIII". Così in una nota congiunta il coordinamento PD municipale e il gruppo consiliare PD del Municipio XIII durante il presidio presso l'Auditorium di Via Albergotti. La struttura nel Novembre scorso era stata devastata da un incendio scoppiato nel cantiere mentre si completavano i lavori.