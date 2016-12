Roma, 30 dic. (askanews) - "Ore 11.40, cronache dalla Capitale: numero legale in Aula Giulio Cesare non pervenuto. Nonostante le urgenze che attendono la città, per l'approvazione di delibere importanti a recuperare crediti fuori bilancio entro domani, la maggioranza latita e lascia vuoti i banchi facendo mancare il numero legale per aprire la seduta. L'opposizione è responsabilmente in Campidoglio, in attesa che la maggioranza si presenti all'appuntamento". Così i consiglieri pd dell'Assemblea capitolina, Valeria Baglio e Antongiulio Pelonzi.