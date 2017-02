Roma, 28 feb. (askanews) - I lavoratori, i numerosi addetti che devono raggiungere il deposito Atac di via Candoni, nonché i cittadini che devono recarsi presso il locale asilo nido o il vicino Ospedale San Giovanni Battista, non hanno la possibilità di farlo con il trasporto pubblico. "La distanza delle fermate dai luoghi suddetti (circa 1 km) e l'assenza di marciapiedi che costringe i pedoni a occupare parte della carreggiata, attualmente rendono impossibile l'utilizzo della linea di bus 128. Da più parti e anche da Atac è stata avanzata la richiesta di modificare della linea di trasporto urbano 128 ripristinando la percorrenza su Via Candoni al fine di raggiungere il deposito e l'asilo nido "La Navetta". Così in una nota congiunta la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo e il consigliere democratico dell'XI° Municipio Gianluca Lanzi. Oggi, "al fine di ricercare una valida alternativa all'attuale situazione di difficoltà nell'uso dei mezzi pubblici, insieme al Consigliere del Municipio XI° Gianluca Lanzi, ci siamo recati presso il locale deposito ATAC dove abbiamo incontrato le Rsu Fabrizio Grossi (FILT CGIL), Massimo Massari (FIT CISL), Fabrizio Morganti (UIL), Roberto Pierantonelli (FAISA CISAL), Manuel Di Martino (UTL)", continuano gli esponenri del Pd. Ad oggi, "abbiamo purtroppo constatare che non sono ancora allo studio soluzioni alternative, anzi da parte dell'amministrazione si tende a trascurare il disagio arrecato ai lavoratori e ai cittadini - concludono -. E' per questi motivi che abbiamo richiesto con urgenza la convocazione della commissione capitolina Mobilità e della omologa commissione municipale presso il deposito di Via Candoni, alla presenza dell'Assessore Meleo, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, dell'Agenzia per la mobilità, di Atac e delle Rsu. In quella sede chiederemo di ripristinare la linea 128, così come richiesto dall'Atac e dagli autisti", concludono.