Roma, 13 feb. (askanews) - "Speriamo vivamente non corrisponda al vero la revoca delle deleghe all'assessora Emanuela Brugiotti, della Giunta pentastellata del IV Municipio, per assenza dovuta a un periodo di maternità. La scelta di annullare e di avocare a sé le competenze sarebbe stata presa dalla presidente del Municipio nei confronti della sua collega del M5S. Per una bizzarra regola del contrappasso la delega in capo all'assessora è quella sulla Trasparenza" Così le consigliere dem in Assemblea Capitolina Michela Di Biase, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. Una decisione, invece, "tutt'altro che trasparente e che, se avesse davvero alla base quelle motivazioni, ci metterebbe di fronte a una scelta incomprensibile e offensiva verso le donne e perfino contraria alla nostra carta Costituzionale, che all'articolo 31 protegge la maternità - secondo le consigliere -. Siamo sicure però, tanto più in virtù della nuova delega assunta - concludono le consigliere - che la presidente Roberta Della Chiesa saprà fare chiarezza e rendere trasparenti e pubbliche le ultime decisioni prese, fugando così i dubbi che non aiutano il percorso e le conquiste delle donne", concludono.