Roma, 24 feb. (askanews) - Oggi in Campidoglio è stato avviato un tavolo tra l'amministrazione capitolina e le associazioni che operavano negli spazi del Rialto, ovvero nell'immobile di proprietà comunale sgomberato la settimana scorsa in via Sant'Ambrogio. Alla riunione - informa una nota - hanno partecipato l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Andrea Mazzillo, componenti dello staff dell'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale e una delegazione delle stesse associazioni. Lunedì si terrà un ulteriore incontro per approfondire le questioni tecnico-giuridiche che consentano di giungere a una soluzione condivisa e temporanea.

"Faremo una ricognizione di tutte le ipotesi percorribili - spiega l'assessore Mazzillo - per giungere a una soluzione nel pieno rispetto della legalità. Continueremo a lavorare affinché queste realtà possano dare continuità alle importantissime attività socio-culturali di interesse pubblico che svolgono a vantaggio della città".