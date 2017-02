Roma, 1 feb. (askanews) - "E' folle, in una fase delicata come quella attuale, concedere premi a pioggia ai dirigenti di Atac". Così il presidente della commissione capitolina Trasparenza e consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo, rispondendo in audizione all'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban.