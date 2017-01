Roma, 10 gen. (askanews) - "L'annullamento in autotutela dell'incarico di direttore del Dipartimento Turismo a Renato Marra, disposto dalla sindaca Raggi dopo i rilievi dell'Autorità nazionale Anticorruzione non rimuove i dubbi sull'iter con cui si è dato corso alla rotazione di una parte dei dirigenti capitolini". Così il Presidente della Commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo. Il caso Marra, secondo l'esponente del Pd "denota una volontà politica e scelte conseguenti che escludono criteri meritocratici. Non risulta alcuna comparazione dei titoli di servizio. Secondo quanto denunciato da diversi dirigenti le fasi istruttorie della procedura di interpello e le successive valutazioni decisionali che ne sono scaturite non rispecchiano l'oggettiva valutazione dei curricula presentati - spiega Palumbo -. Nella fattispecie si sono registrati casi di dirigenti assegnati in settori diversi da quelli in cui avevano maturato esperienze di servizio e per giunta con titoli professionali non in linea con i compiti assegnati. Per questi motivi ho predisposto gli atti per avviare un'indagine della commissione Trasparenza che da subito intraprenderà una iniziativa di accesso agli atti per verificare le modalità con le quali sono stati affidati con ordinanza sindacale i nuovi incarichi dirigenziali", annuncia il presidente.