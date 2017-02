Roma, 20 feb. (askanews) - "I lavori di restauro della Sala Orazi e Curiazi dei Musei capitolini sono terminati in tempo per 60 anni dei trattati Roma. Come la Sindaca, colta da amnesia, ne siamo compiaciuti anche noi. Ci dispiace però che come capita ormai dall'insediamento della nuova Giunta non c'è alcuna menzione sull'avvio dei lavori e sul reperimento fondi che sono stati entrambi assicurati nel corso della precedente amministrazione di centrosinistra. Evidentemente nella ricerca disperata di informare i cittadini sull'attività inesistente della sua giunta si appropria del lavoro di altri." E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino Marco Palumbo.