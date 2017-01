Roma, 30 gen. (askanews) - "La richiesta del Campidoglio di un ulteriore mese di tempo per esaminare gli atti relativi alla realizzazione dello stadio della Roma, altro non è che un modo malcelato di nascondere le forti divisioni all'interno del M5S. Si prende tempo in attesa che si plachino le guerre intestine tra i grillini in contraddizione con il loro programma elettorale. Il rischio reale è che alla fine per incapacità di decidere non si farà nulla''. È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo.