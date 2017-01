"Non aprono a homeless ex scuola in Municipio XI su atto Pd"

Roma, 17 gen. (askanews) - "Il M5S impedisce lo sviluppo di un piano volto a contrastare l'emergenza freddo. Quanto accaduto nel Municipio XI municipio è ignobile e inaccettabile. C'è una ex scuola inutilizzata in via della Magliana, 3500 mq liberi che potrebbero essere aperti da subito, ovvero da stasera, per accogliere nelle ore notturne, i senzatetto. In questi giorni di emergenza freddo che già hanno provocato tre morti in città, il M5S ha impedito, semplicemente perché lo ha proposto il Pd, di discutere un atto che dà mandato al Municipio di aprire questa struttura. Altro che reddito di cittadinanza, la #Raggi e i grillini raccolgano il grido di dolore lanciato da monsignor Feroci e aprano i luoghi chiusi e inutilizzati per salvare le vite umane, facciano meno propaganda e non impediscano soluzioni efficaci solo perché proposte dall'opposizione. E' in gioco la vita delle persone". Lo scrive il consigliere capitolino del Pd sulla pagina fb GruppoPDCampidoglio.