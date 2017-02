Roma, 13 feb. (askanews) - "Un contenzioso, su una porzione di villa Massimo, pari a 400 metri, blocca l'intera fruibilità dello spazio verde che ha una superficie complessiva di 8000 metri quadri. E' una situazione surreale. Lo stop ad un cantiere che avrebbe violato i vincoli paesaggistici impedisce il godimento della villa da parte dei cittadini del municipio che da alcuni anni ne chiedono la riapertura. Tutto avviene mentre bar e ristorante continuano la loro attività e il resto del verde pubblico rimane off-limits. L'audizione dei cittadini e dei rappresentati del Municipio 3° nell'odierna seduta della commissione trasparenza ha evidenziato una stallo tecnico amministrativo che riguarda la possibilità revisione della concessione del punto ristoro alla luce dei vincoli paesaggistici emersi". Così il Presidente della commissione trasparenza e consigliere Marco Palumbo, dopo la seduta odierna dedicata al caso del giardino comunale.

"Il presidente del Municipio II Francesca Del Bello nel frattempo, in collaborazione con il Mibact sta procedendo alla redazione di un nuovo progetto per la costruzione e la gestione del Punto Verde Infanzia - spiega Palumbo in una nota -. Un decisione presa nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso dei cittadini e concordata con il Dipartimento Ambiente, con il precedente Assessore Paola Muraro e con l'attuale Assessore all'Ambiente Montanari. Le traversie di una concessione autorizzativa relative ad un punto ristoro non possono privare i cittadini di uno spazio pubblico essenziale - conclude il presidente -. Si dia seguito al progetto della Presidente Del Bello elaborato in collaborazione con il Mibact e si convochi rapidamente una conferenza dei servizi per rivedere le concessioni tenendo conto dei vincoli paesaggistici che preservano il carattere e l'integrità di villa Massimo".