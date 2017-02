Roma, Palumbo (Pd): Colomban dimostra piani M5S pura propaganda

Roma, 1 feb. (askanews) - "Oggi l'assessore Colomban in audizione presso la commissione trasparenza ha chiesto ancora qualche mese di tempo per decidere il destino delle Aziende Partecipate di Roma Capitale. Evidentemente le strategie propagandate in campagna elettorale erano solo parole al vento senza un seguito di progettualità. L'indeterminatezza e l'incertezza dell'azione politica M5S è evidente palese in tutti i campi dell' amministrazione capitolina". E' quanto dichiarato dal Presidente della commissione trasparenza Marco Palumbo. Esempio concreto, secondo Palumbo "è la vicenda di Roma Metropolitane dove la maggioranza 'grillina' dopo averne decretato la morte a novembre, obbligando l'aula ad un consiglio straordinario dell'Assemblea Capitolina, oggi (dopo il nuovo corso Grillo-Casaleggio) con una svolta repentina, l'assessore Colomban la rianima comunicando l'intenzione di mantenere operativa la Società", spiega Palumbo. Per quanto riguarda "il destino di Roma Multiservizi alle promesse dell'ex-assessore Muraro di internalizzazione dell'azienda, l'assessore alle Aziende Partecipate ha precisato che non è possibile procedere in tal senso ma ha omesso però di precisare come si intende salvaguardare i lavoratori. Alla mia richiesta di chiarimenti sui premi ai dirigenti dell'Atac, Colomban ha preferito non rispondere. Infine sorprendentemente l'Assessore ha asserito che cercherà di mantenere in servizio tutti i dipendenti onesti delle eventuali Partecipate di Roma Capitale che verranno dismesse. Ci si chiede chi nominerà la giuria per giudicare i buoni e i cattivi", conclude Palumbo.