Roma, 7 feb. (askanews) - "Dopo otto mesi di inutile melina, leggiamo delle parole di ottimismo da parte del vicesindaco Luca Bergamo. A parte che aspettiamo di capire cosa farà l'assessore Berdini, il vero regista di tutta questa triste commedia che punta ad affossare lo stadio della Roma. Sommessamente rammentiamo all'amministrazione Raggi che entro il prossimo 3 marzo andrà votata la variante al piano regolatore in consiglio. Altro che tavoli tecnici. Basta prese in giro, è giunto il tempo delle decisioni". Lo scrive in una nota il consigliere del Pd e presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo.