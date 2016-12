"Un altro danno per la Capitale"

Roma, 22 dic. (askanews) - "Concertone a rischio: marcia indietro degli sponsor, dietrofront del vincitore del bando, Raggi sempre più sola e nel caos più totale. Ennesimo danno di immagine per Roma #sindacadimettiti". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per Forza Italia, Adriano Palozzi.