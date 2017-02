Roma, 8 feb. (askanews) - "Tra questione stadio e mal di pancia politici, Paolo Berdini continua a collezionare autogol clamorosi. In queste ore l'assessore capitolino si è lanciato in dichiarazioni roboanti sulla figura di Virginia Raggi, definendo la sindaca di Roma impreparata. Nonostante il buffo tentativo di smentita, non possiamo che essere 'd'accordo' con la sacrosanta verità confidata dall'urbanista, che si dimostra ancora una volta esempio lampante di incompetenza e, soprattutto, inaffidabilità grillina". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per FI, Adriano Palozzi. "Berdini ormai è un uomo politicamente solo: se ne faccia una ragione e vada a casa autonomamente, perché in alternativa lo faranno fuori direttamente i grillini".