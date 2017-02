Roma, 12 feb. (askanews) - "In riferimento alle informazioni a mezzo stampa che riportano quanto affermato da Paolo Berdini in merito al fatto che sarebbe stato un assessore del Municipio VIII a presentargli il giornalista che gli avrebbe 'strappato' le dichiarazioni, si precisa che nessun assessore del Municipio VIII in carica ha presentato detto giornalista a Paolo Berdini e che nessun assessore ha partecipato all'evento che si è tenuto venerdì 3 febbraio u. s. presso la Sala Consiliare del Municipio sulla tematica dell'autorecupero. Evento peraltro organizzato da alcuni consigliere municipali del M5S in maniera completamente autonoma e senza che il sottoscritto sia stato invitato né in veste di relatore né di uditore". Lo scrive in una nota il presidente dell'VIII Municipio di Roma, Paolo Pace.