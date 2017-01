Roma, 8 gen. (askanews) - Aveva inserito l'indicatore di direzione per posteggiare poi, alla vista della Polizia di Stato, ha improvvisamente ripreso la marcia. Vistosi inseguito dalla pattuglia del commissariato Civitavecchia, ha gettato dal finestrino dell'auto, 9 involucri termosaldati contenenti eroina. Dopo averlo bloccato, gli agenti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, al cui interno insieme ad un bilancino di precisione ed a materiale per il confezionamento, è stata rinvenuta marijuana e hashish. 43 anni, nativo di Civitavecchia, dopo gli accertamenti di rito, M.D., è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Civitavecchia. Invece A.I. 20 anni originario del Pakistan, mentre si trovava in piazza Mazzini ad Albano , alla vista degli agenti della Polizia del commissariato di zona, ha gettato a terra degli involucri in alluminio. Mossa che non è passata inosservata agli operatori di polizia che lo hanno prontamente bloccato. Trovato in possesso di 5 involucri contenenti marijuana, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All'Eur, gli agenti dei commissariati Tor Carbone e Colombo sono intervenuti per la segnalazione di un tentato furto su autovettura. Ancora all'interno dell'auto, è stato bloccato D.J.S.E, cittadino brasiliano di 37 anni. Al termine degli accertamenti sull'identità, il brasiliano è risultato "ricercato": doveva scontare il residuo di una vecchia condanna. Aveva invece rubato del pesce all'interno di un supermercato al Prenestino, l'uomo di 38 anni di origini sarde arrestato dagli agenti del Reparto Volanti ieri pomeriggio; nella circostanza P.R. - pregiudicato - si era fatto confezionare prodotti ittici all' apposito banco, per poi cercare di superare le casse senza pagare.

In via Candia è stato individuato un uomo che, poco prima, aveva rapinato un minimarket dell'incasso e di alcune bottiglie di liquore; sono stati gli agenti dei commissariati Monte Mario e Prati a rintracciarlo, grazie anche alla descrizione fornita dal titolare dell'esercizio commerciale, vittima della rapina. L'uomo, di nazionalità cubana, è stato arrestato per il reato di rapina aggravata.

(segue)