Roma, 20 dic. (askanews) - "La giunta Raggi è riuscita nel capolavoro di farsi bocciare dai revisori il bilancio del Comune. Siamo ormai all'incapacità manifesta che rischia di scaricare il peso di continui errori sui cittadini romani". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, presidente del Pd.

"Ma vedrete - aggiunge - che faranno finta di niente e che Beppe Grillo scriverà l'ennesimo post coprendo tutto e prendendosela con i poteri forti o con un complotto alieno. Per non ammettere quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: non sanno e non vogliono fare altro che occupare e gestire il potere. Questo oggi è il M5s a Roma. L'erede della destra peggiore".