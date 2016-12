'Non chieste dimissioni Raggi: mai fatto per vicende giudiziarie'

Roma, 21 dic. (askanews) - "Non abbiamo chiesto le dimissioni di Virginia Raggi perché il PD non ha mai chiesto dimissioni per vicende giudiziarie. Non abbiamo fatto ostruzionismo sul primo bilancio, né lo faremo su questo secondo, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini romani, ma da gennaio saranno fatte le opportune valutazioni" così il Presidente del PD Matteo Orfini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.